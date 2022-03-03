طائرة الإخلاء الثانية تصل اليوم عمان حاملة اردنيين وفلسطينيين

‏ وصلت إلى مطار ماركا العسكري، صباح اليوم الخميس، طائرة الإخلاء الثانية لسلاح الجو الملكي الأردني التي أُرسلت إلى رومانيا وهنغاريا بتوجيهاتٍ من جلالة الملك عبدالله الثاني لنقل مواطنين أردنيين من مطار هنري كوندا الدولي في بوخارست ومطار بودابست فرانز ليست الدولي، وعلى متنها 75 مواطناً وعائلاتهم وعدد من الأشقاء الفلسطينيين ممن تمكنوا من عبور الحدود إلى رومانيا وهنغاريا قادمين من أوكرانيا.

‏وكان في استقبال الطائرة مدير إدارة الشؤون القنصلية والعمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وعدد من موظفي الوزارة، وممثل عن قيادة سلاح الجو الملكي. وقد تكللت عملية الإخلاء بالنجاح بعد التنسيق الوثيق بين جميع الجهات الأردنية المعنية في وزارة الخارجية، والقيادة العامة للقوات المسلحة/ قيادة سلاح الجو الملكي، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والسفارات المعنية في الدول الحدودية مع أوكرانيا لنقل المواطنين الأردنيين وأشقائهم الفلسطينيين من بوخارست وبودابست إلى المملكة.

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