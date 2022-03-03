الإنقسام يهزّ البيت الامريكي.. ترامب يتهم ادارة بايدن بالضعف والغباء مما يشجع الصين على غزو تايوان في القريب العاجل

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء امس الأربعاء، إنه يعتقد أن الصين ستغزو تايوان، قائلا إنه يتوقع حدوث ذلك عاجلا وليس آجلا.

وردا على سؤال خلال مقابلة مع ماريا بارتيرومو، مقدمة برنامج فوكس بيزنس، عما إذا كان يعتقد أن “الغزو الصيني” سيحدث عاجلا، قال ترامب ” بالطبع سيفعلون ذلك عاجلا، لأنهم يرون مدى غباء إدارة الولايات المتحدة”.

وأضاف على ما نقلت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية: “إنهم (الصينيون) يرون أن قادتنا غير أكفاء، وبالطبع سيفعلون ذلك- هذا هو وقتهم”.

ترامب الذي يفكر في ترشيح نفسه مجددا للبيت الأبيض في عام 2024، انتقد مرارا سياسات إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

وفي مقابلة مع فوكس بيزنس، انتقد ترامب طريقة تعامل إدارة خلفه بايدن مع الانسحاب من أفغانستان.

وقال ترامب إن “الرئيس الصيني شي جين بينغ كان يأخذ إشارات من كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الموقف. وهو ينظر إلى ما حدث في أفغانستان ، والطريقة التي انسحبنا بها”.

ومضى قائلا: “لقد رأى (الرئيس الصيني) الطريقة التي تركنا بها أفغانستان وكأنها استسلام وتركنا 85 مليار دولار والموت وراءنا، وتركنا مواطنين أمريكيين هناك لا يزالون يحاولون الخروج. وهو يرى ذلك، وهذه هي فرصته للقيام بما يريد القيام به، أنه يريد أن يفعل ذلك، وأرادت الصين أن تفعل ذلك لعقود”.

ومن المقرر أن يزور وفد أمريكي بقيادة رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الجنرال مايك مولين تايوان هذا الأسبوع للقاء الرئيسة تساي إنغ ون ومسؤولين تايوانيين آخرين لإظهار دعمهم للجزيرة. وقد أثارت الزيارة المخططة انتقادات حادة من بكين.

بومبيو: يجب ألا تواجه تايوان مصير أوكرانيا

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، اليوم الخميس، إنه يجب عدم السماح بأن تواجه تايوان نفس المصير الذي واجهته أوكرانيا.

ونقلت “فرانس برس” عن بومبيو قوله خلال لقاء مع رئيسة تايوان، تساي إنغ وين، بأنه “إذا كان هناك بيننا من يرضى بالخطر الذي يهدد الحرية، فأنا أعتقد أننا نحتاج فقط إلى مشاهدة ما يحدث في أوروبا اليوم لنرى أن الأمر بحاجة إلى قيادة منسقة ومركزة”.

وأضاف الوزير الأمريكي السابق قائلا: “أعتقد أن هذه الأيام تستدعي التذكير بأنه ليس من الخطأ أن يطالب المرء بالحرية”، محذرا من أن “أولئك الذين يرغبون في تدمير الحرية وتغيير حياة البشر” سيرون في الصمت فرصة لهم”.

وتأتي زيارة بومبيو إلى تايوان بعد يوم من زيارة منفصلة قام بها وفد من مسؤولي الأمن الأمريكيين السابقين بهدف طمأنة تايوان التي تعتبرها الولايات المتحدة حليف إقليمي، بأن واشنطن “تقف بحزم وراء التزاماتها”.