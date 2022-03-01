تذبذب.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 14 وفاة و6520 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13849 والإصابات 1,638,228

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 14 وفاة و6520 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13849 وفاة و1638228 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 19.42 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 77950، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 122، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 126، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 694 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 27 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 16 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 30 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 14 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 10085 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1546429.

ولفت إلى إجراء 33572 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 16319298.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4687245 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4376285 شخصا.

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