 نصرالله: تداعيات ما يجري اليوم في معركة روسيا واوكرانيا خطيرة، والأوضاع مفتوحة على كل الإحتمالات‫‫/ فيديو

أعلن الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله أن “تداعيات ما يجري اليوم في روسيا واوكرانيا خطيرة على العالم والوضع مفتوح على كل الإحتمالات”.

وفي كلمة له اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر “سيد شهدائنا فكراً ومسيرة” بمناسبة مرور 30 عاماً على شهادة السيد عباس الموسوي ، قال نصرالله إن “ما يجري اليوم فيه الكثير من العبر والدروس يجب أن يبنى عليها في منطقتنا”.

وتساءل السيد “كيف تصرف العالم عندما غزت أمريكا افغانستان ودمرتها وغزت العراق وقتلت عشرات الآلاف وكيف يتصرف الآن مع دخول روسيا الى اوكرانيا؟”. وتابع “بايدن سرق من أموال الشعب الأفغاني 3.5 مليار دولار في سرقة موصوفة والعالم يصمت”.

وقال نصرالله أن “تداعيات ما يجري اليوم في روسيا واوكرانيا خطيرة على العالم والوضع مفتوح على كل الإحتمالات”. وفي كلمة له خلال مؤتمر “سيد شهدائنا فكراً ومسيرة” بمناسبة مرور 30 عاماً على شهادة السيد عباس الموسوي (رض)، قال السيد نصرالله إن “ما يجري اليوم فيه الكثير من العبر والدروس يجب أن يبنى عليها في منطقتنا”.

واضاف حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، إنّ الدول الغربية “تفعل كل شيء ضد روسيا باستثناء القتال المباشر”.

وأشار السيد نصر الله إلى أنّ مواقف الغرب حالياً تظهر “ازدواجية المعايير بالمقارنة مع مواقفه تجاه الحروب الأميركية”.

وأكد الأمين العام لحزب الله أنّ العالم اليوم “لا يحترم إلا الأقوياء”، وهو “يصمت أمام الارتكابات الأميركية”، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة سرقت مليارات الدولارات من أموال الشعب الأفغاني.

وأضاف: “أميركا قوية ومتجبرة يسكت العالم على ظلمها، وآخرها قيام بايدن بسرقة أموال الشعب الأفغاني. البنك المركزي الأفغاني لديه في أميركا 7 مليارات دولار، اتخذ بايدن قراراً بتقسيمها ووهب نصفها لضحايا 11 أيلول/سبتمبر”.

وتابع: “الولايات المتحدة مسؤولة عما يجري في أوكرانيا، وهي التي حرّضت في هذا الاتجاه”، موضحاً أنّ واشنطن “فعلت كل شيء لتنفيذ السيناريو الحالي، وهي من تضع شروطاً لتعقيد الموقف”.

ورأى السيد نصر الله أنّ ما يجري “درس وعبرة لمن يثق ويعوّل ويراهن على أميركا، وعلينا أن نعلم أنّ المأساة القائمة الآن تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأميركية”.