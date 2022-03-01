استشهاد مقاومين من سرايا القدس فجر اليوم الثلاثاء خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال بمخيم جنين شمال الضفة/ فيديو
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جرينتش+2 06:33
 نصرالله: تداعيات ما يجري اليوم في معركة روسيا واوكرانيا خطيرة، والأوضاع مفتوحة على كل الإحتمالات‫‫/ فيديو
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