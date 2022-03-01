لا ثلوج في المنخفض الجوي الوافد الى الاردن بعد غد الخميس

صرح مدير ادارة الارصاد الجوية، رائد رافد ال خطاب، إن منخفضا جويا يتمركز جنوب تركيا حاملاً معه كتلة هوائية باردةس تؤثر على المملكة بعد غد الخميس.

وبين آل خطاب، أن المنخفض سوف يقتصر تأثيره على؛ انخفاض على درجات الحرارة ونشاط واضح على سرعة الرياح الغربية والتي سوف تثير الغبار في مناطق واسعة خاصة الجنوبية والشرقية من المملكة.

كما يتوقع يوم الخميس هطول الامطار خاصة في شمال ووسط المملكة وتشمل محافظات الشمال مثل اربد وعجلون وجرش والجزء الشمالي الغربي من المفرق، وايضا اجزاء من محافظات الوسط كالبلقاء و العاصمة عمان ومادبا، بينما فرصة المطر ضعيفة جدا بالنسبة لمحافظات الجنوب باستثناء محافظة الكرك هناك فرصة لزخات خفيفة من المطر ،

وأوضح آل خطاب انه غير متوقع أي تساقط للثلوج في هذا المنخفض.

كما أن المؤشرات الأولية حتى هذه اللحظة لحد منتصف شهر اذار لا تشير لأي منخفضات جوية قد تؤدي الى تساقط للثلوج.

واوضح ال خطاب بأن ادارة الارصاد الجوية تهيب بالأخوة المواطنين عدم الالتفات لأية أخبار ليست رسمية وليست صادرة من ادارة الارصاد الجوية الاردنية التي تقدم خدماتها مجانا، حيث جاء العديد من الشكاوي من المواطنين للأدارة بخصوص أخبار يتم تناقلها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وتهدف للتهويل وارباك المواطنين والتلاعب بمشاعرهم، وتصدر من اشخاص غير متخصصين ولا يحملون أية شهادات علمية في مجال الرصد أو التنبؤ.