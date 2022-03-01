أجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة اليوم الثلاثاء وغدا

تواصل الكتلة الهوائية لطيفة الحرارة تأثيرها على أغلب مناطق المملكة اليوم الثلاثاء، وتكون الاجواء دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تسود أجواء باردة في أغلب المناطق ليلا، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه، فيما تسود اجواء دافئة نهاراً، وباردة ليلاً في خليج العقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ يوم الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تسجل اعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، مع خطر تدني مدى الرؤية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا يوم الخميس، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتحول الأجواء الى باردة، وغائمة جزئياً إلى غائمة احيانا، مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار ما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية خاصة في مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول المطر.

ويواصل المنخفض الجوي تأثيره على المملكة يوم الجمعة، لتبقى الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تثير الغبار في جنوب وشرق المملكة وتخف سرعتها أثناء المساء.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 – 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 – 7، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 7، وفي مرتفعات الشراة 17 – 5، وفي مناطق البادية 22 – 7، وفي مناطق السهول 19 – 9، وفي الاغوار الشمالية 25 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 13، وفي البحر الميت 26 – 14، وفي خليج العقبة 26 – 14 درجة مئوية.

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