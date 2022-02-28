يستعد لعملية جراحية.. سمير صبري يرفض عرضا للعلاج بالسعودية

كشف المخرج محمد تركي، عن تلقي الفنان سمير صبري، عرضًا قبل أيام، للسفر والعلاج في المملكة العربية السعودية، دون تحمل أية تكلفة مادية.

وأكد المخرج محمد تركي أنّ سمير صبري اعتذر عن هذا العرض على الفور، إذ يرغب في تلقي العلاج داخل مصر، موضحًا أنّ «سمير صبري يُقدر ويحترم المملكة العربية الشقيقة، لكنه قال أنا هتعالج في بلدي».

يذكر أنّ المخرج محمد تركي، هو مخرج برنامج «ذكرياتي» الذي يُقدمه الفنان سمير صبري، عبر إذاعة الأغاني، كما أنه مرافقًا له داخل المستشفى.

ويترقب قطاع كبير من الجمهور، لموعد إذاعة الحلقة الجديدة من برنامج ذكرياتي، للفنان سمير صبري، المُقرر إذاعتها عبر محطة إذاعة الأغاني غدًا الثلاثاء، كونها الحلقة التي جرى تسجيلها من داخل المستشفى، حيث أجرى لقاءً مع الفنانة ليلى علوي، على هامش زيارتها له للاطمئنان على حالته الصحية.

وتضم الحلقة الجديدة من «ذكرياتي» إهداءات خاصة من بعض الفنانين، للفنان سمير صبري، مُتمنين له الشفاء العاجل، أبرزهم المُطربان محمد ثروت وعلي الحجار.

هذا وقد كشف الناقد طارق الشناوي، عن تصالح سماح أنور والفنان سمير صبري، والتي حرصت على زيارته في المستشفى، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «بعد سنوات من الخصام الذي يحدث أحيانًا بين أعز الأصدقاء.. زارت سماح أنور صديقها الحميم الفنان الكبير سمير صبري.. كان سمير نائمًا ولم تشأ أن توقظه ولكنه علم بزيارتها وتهلل وجهه فرحًا بعد أن دامت الخصومة عدة سنوات».

كما كشف الشناوي، عن التطورات الصحية للفنان سمير صبري، حيث أكد أنه انتقل إلى مستشفى أخرى، بعد قرار رئيس الجمهورية بعلاجه على نفقة الدولة.

وقال الشناوي إن سمير صبري، حتى الآن لم يجر العملية الجراحية الدقيقة فى القلب، وخلال الساعات القادمة سوف يقرر الأطباء الموعد النهائى لها.

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، قد أصدرت بيانًا صحفيًا شكرت فيه الرئيس السيسي على رعايته للفنان سمير صبري، ومعالجته على نفقة الدولة المصرية.