خاب سعيهم.. هكذا تخطط امريكا والصهيونية والقارة العجوز لجعل اوكرانيا مصيدة لاستنزاف الجيش الروسي وهزيمة بوتين
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جرينتش+2 06:53
في ظل العقوبات الغربية “الشديدة”.. روسيا تتخذ إجراءات تاريخية غير مسبوقة لتحقيق الاستقرار المالي ودعم الروبل
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