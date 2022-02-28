تثبيت أسعار البنزين والديزل والكاز للشهر الثاني على التوالي

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، اجتماعها الشهري برئاسة رئيسة اللجنة، أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً خلال شهر آذار المقبل.

والتزاما بتوجيه الحكومة بالابقاء على اسعار البنزين والديزل والكاز، ثبتت اللجنة وللشهر الثاني على التوالي سعر بيع البنزين أوكتان 90 عند 850 فلساً للتر، وسعر البنزين أوكتان 95 عند 1085 فلساً للتر، وسعر الديزل عند 615 فلساً للتر، والاستمرار بتثبيت سعر الكاز عند 615 فلساً للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

يشار إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 97.9 دولار للبرميل في شهر شباط الحالي مقابل 86.9 دولار للبرميل المسجل في شهر كانون ثاني الماضي.

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