بعد غياب عامين عن الدراما و12 عاما عن السينما.. الزعيم يعود لجمهوره بفيلم “الواد وأبوه”/ فيديو

بعد غياب استمر أكثر من 12 عاما، تحضر عائلة الفنان المصري المخضرم، عادل إمام إلى عودته من جديد للسينما، بفيلم يحمل اسم “الواد وأبوه”.

فقد صرح المنتج “عصام إمام” شقيق “عادل”، إن الفيلم سيكون من إنتاجه، ويجمع الزعيم بابنه الأصغر الفنان “محمد إمام”، ومن إخراج ابنه “رامي إمام”.

وفي تصريحات لفضائية “إم بي سي”، قال “عصام”، إنهم “ليسوا في عجلة من أمرهم لتقديم الفيلم في وقت محدد كموسم عيد الفطر المقبل مثلا، خاصة أن حكايته وفكرته لا تزالان قيد التطوير، من خلال جلسات يومية”.

يشار إلى أن آخر أعمال “عادل إمام” السينمائية، كانت في 2010، حيث جسد دور البطولة في فيلم “زهايمر”، مع كل من “نيللي كريم” و”أحمد رزق” و”فتحي عبدالوهاب” و”رانيا يوسف”.

و آخر الأعمال المسرحية للزعيم، فكانت بعنوان “بودي جارد”، مع الفنانة “رغدة”، والتي ظلت حبيسة الأدراج دون عرض تلفزيوني، حتى اشترتها منصة “شاهد” السعودية، العام الماضي، وقامت بعرضها.

اما آخر أعماله التليفزيوينة فكان مسلسل “فلانتينو”، والذي عرض في رمضان 2020، وشاركه في البطولة الراحلة “دلال عبدالعزيز”، وآخرون، وكانت إخراج نجله “رامي إمام”.

وهكذا مر عامان كاملان اختفى فيهما الفنان عادل إمام، وانقطعت أخباره الفنية عن جمهوره، وسط شائعات متتالية حول حالته الصحية يتم نفيها كل مرة، ولكن غيابه المستمرة وعدم الإعلان عن أعمال جديدة يولد مجالا مناسبا لصناعة شائعات جديدة.

وينتظر الجمهور بفارغ الصبر الإعلان عن تعاقد الفنان عادل إمام على عمل فني جديد، كما كان معتادا في السنوات السابقة مع قرب حلول شهر رمضان، ولكن العام الماضي لم يتم الإعلان عن عمل جديد، فظن الجميع أنها فترة راحة مثلما فعل عام 2019 ولم يقدم عمل فني، ولكن جاء العام الثاني ولم يعلن عادل إمام عن مسلسل جديد، ليغيب للعام الثاني على التوالي.

شائعات كثيرة خرجت الفترة الأخيرة عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، كثيرون تحدثوا عن مرضه ولكن كل مرة كان يتم تكذيب تلك الشائعات من المقربين منه، ليتأكد الجميع بعدها أن عادل إمام بصحة جيدة، ولكن بعدما قام بتصوير مسلسله الأخير “فلانتينو” على مدار عامين، وظهوره في المسلسل في معظم مشاهده وهو يتحرك بشكل قليل، ظن الكثيرون أن الزعيم قد لا يكون قادرًا على تصوير أعمال جديدة.

وعلى الرغم من أن عادل إمام انقطعت أخباره عن جمهوره منذ عامين، إلا أن أحدًا لم ينساه، وغالبا ما يصبح “تريند” بدون مناسبة، ويتساءل الجميع عنه وعن موعد ظهوره مرة أخرى، وهو ما يوضح أهمية الزعيم للجمهور المصري والعربي.

وقد كان من المفترض أن يمثل الزعيم عادل إمام ضيف شرف في فيلم “سري للغاية” الذي يتم التحضير له منذ فترة، ولكن حتى الآن لم يتم البدء في تصويره، فهل يفاجئنا الزعيم بظهور جديد من خلال هذا الفيلم أو من خلال أي عمل أخر؟