القبض على مجموعة من تجار ومروجي المواد المخدرة

القت إدارة مكافحة المخدرات القبض على مجموعة من الاشخاص من تجار ومروجي المخدرات وضُبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن إدارة مكافحة المخدرات تعاملت خلال الايام الماضية مع ثلاث قضايا نوعية للإتجار وترويج المواد المخدرة داخل المملكة، خلال الحملات المكثفة التي تقوم بها الادارة ضمن جهودها لمواجهة كافة الانشطة المرتبطة بالإتجار وترويج وتهريب المواد المخدرة.

ففي القضية الأولى وبعد جمع المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بالإتجار وترويج المواد المخدرة في إحدى مناطق شرق عمان فقد تمت مداهمته والقاء القبض عليه، وضُبط بحوزته 34 كفاً من مادة الحشيش المخدرة، إضافة الى 4 آلاف حبة من الكبتاجون المخدرة وقطع مختلفة الأحجام من مادة الحشيش مجهزات للبيع كما تم ضبط كميات من مادتي الكوكائين والكريستال المخدر إضافة الى سلاح ناري.

وفي القضية الثانية في احدى مناطق جنوب عمان فقد القي القبض على احد تجار ومروجي المواد المخدرة متلبسا وضبط بحوزته على 30 كيسا من مادة الحشيش المخدرة المعدة البيع ومجموعة من حبوب الكبتاجون.

وفي القضية الثالثة بمحافظة إربد، فقد تمت متابعة المعلومات التي وردت حول حيازة مجموعة من الأشخاص لكميات كبيرة من مادة الحشيش والكريستال المخدرة، والعمل على الاتجار بها وترويجها داخل المملكة، حيث تم تتبع المعلومات والأشخاص المشتبه بهم وجرى بعد التأكد من المعلومات مداهمتهم من فريق إدارة مكافحة المخدرات الخاص وإلقاء القبض على ثلاثة اشخاص وضبط بحوزتهم مجموعة من المواد المخدرة المعدة لغايات الترويج.

وشدد الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام، على أن إدارة مكافحة المخدرات مستمرة بحملاتها الأمنية على أوكار تجار ومروجي المواد المخدرة على امتداد المملكة.

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