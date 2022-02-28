ارتفاع درجات الحرارة بأغلب مناطق المملكة اليوم الاثنين وغدا وبعده

تؤثر كتلة هوائية لطيفة الحرارة على أغلب مناطق المملكة اليوم الاثنين، لتصبح الأجواء لطيفة الحرارة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.

وتسود أجواء باردة في أغلب المناطق ليلا، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة، فيما تميل الاجواء للدفء نهاراً في خليج العقبة، وباردة نسبياً ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

وتبقى الأجواء يوم الثلاثاء، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

و ترتفع درجات الحرارة قليلا يوم الاربعاء، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4-6 درجات مئوية، وتسود أجواء دافئة في جميع مناطق المملكة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وفي ساعات الليل المتأخرة تتكاثر كميات الغيوم، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات الليل، مع خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب الغبار،ولاسيما في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة جداً مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شمال سوريا يوم الخميس، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في أجزاء متفرقة من شمال ووسط المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 – 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 6، وفي مرتفعات الشراة 16 – 3، وفي مناطق البادية 20 – 6، وفي مناطق السهول 17 – 8، وفي الاغوار الشمالية 24 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 14، وفي البحر الميت 25 – 13، وفي خليج العقبة 25 – 14 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة