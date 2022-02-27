تصاعد خطير.. بوتين يأمر القيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي بحالة تأهب قصوى، والاتحاد الاوروبي يرد باجراء مماثل
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جرينتش+2 08:31
تذبذب.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 16 وفاة و6296 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13814 والإصابات 1,623,474
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