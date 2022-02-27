تصاعد خطير.. بوتين يأمر القيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي بحالة تأهب قصوى، والاتحاد الاوروبي يرد باجراء مماثل
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بحضور كبار الفنانين.. تشييع جثمان جالا فهمي اليوم بالقاهرة/ فيديو
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