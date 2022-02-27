ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الاحد وغدا وبعده

ترتفع اليوم الأحد درجات الحرارة بشكل طفيف في أغلب مناطق المملكة، لتستمر الأجواء باردة، ولتسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تسود أجواء باردة، و ضبابية في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة. وتبقى الاجواء باردة في اغلب المناطق ليلا، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، والرياح غربية خفيفة السرعة، فيما تكون الأجواء في خليج العقبة معتدلة نهارا وباردة نسبياً أثناء الليل، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح والليل المتأخر فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

وذكرت في تقريرها ان ارتفاعا قليلا على درجات الحرارة سيطرأ يوم الاثنين، لتبقى الاجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون مائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، مع احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

كما تبقى الأجواء يوم الثلاثاء، مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح غربية معتدلة السرعة.

وترتفع درجات الحرارة قليلا يوم الاربعاء، لتبقى الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات الليل تتكاثر كميات الغيوم مع احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر تثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 11 – 4، وفي مرتفعات الشراة 12 – 2، وفي مناطق البادية 18 – 7، وفي مناطق السهول 15 – 7، وفي الاغوار الشمالية 12 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 14، وفي البحر الميت 23 – 12، وفي خليج العقبة 24 – 12 درجة مئوية.