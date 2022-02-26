50 أردنيا غادروا مع عائلاتهم أوكرانيا حتى صباح اليوم السبت

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول، اليوم السبت، إن موظفي السفارات الأردنية الذين تم إيفادهم إلى المعابر الحدودية لأوكرانيا مع كل من هنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، يعملون على مدار الساعة لتقديم المساعدة واستقبال المواطنين الأردنيين الذين يصلون إلى هذه الدول.

وقال إن “عدد المواطنين الأردنيين الواصلين إلى هذه الدول مع عائلاتهم بلغ نحو 50 شخصاً حتى صباح اليوم السبت، مبيناً أن السفارات المعتمدة لدى هذه الدول مستمرة بتقديم الإسناد والمساعدة للأردنيين.

وأشار أبو الفول إلى استمرار الوزارة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لمتابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا.

وأوضح أن خلية الأزمة في الوزارة تواصل متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين في أوكرانيا، ولا سيما وأن هناك عدداً من المدن تشهد أعمالا عسكرية، وتوجد خطورة حتى اللحظة في توجه المواطنين الأردنيين هناك إلى الحدود الغربية، لا سيما الموجودين في المناطق الشرقية من أوكرانيا، مضيفاً أن الوزارة مستمرة بالمتابعة والتنسيق لتأمين خروجهم بطريقة آمنة.

ودعا أبو الفول المواطنين الأردنيين في أوكرانيا إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات المعنية وقواعد السلوك في الحالات الطارئة حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً استمرار الوزارة ببذل جميع الجهود اللازمة لتأمين مغادرة آمنة لهم.