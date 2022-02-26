وفاة الفنانة المصرية الجميلة جالا فهمي مساء اليوم السبت/ فيديو

رحلت عن عالمنا، مساء اليوم السبت، الفنانة المصرية الجميلة جالا فهمي، عن عمر يناهز 59 عامًا، والتي عرفها الجمهور بخفة ظلها وبجمالها التي كانت تظهر بهما على الشاشة سواء من خلال السينما أو الدراما، ورغم قلة أعمالها إلا أنها وضعت اسمها ضمن قائمة نجمات جيلها.

وكان خبر وفاة الممثلة جالا فهمي بمثابة صدمة لكل جماهيرها ومحبيها، خاصةً بأنها توفيت إثر وعكة صحية تعرضت لها في الآونة الأخيرة، لتفارق عالمنا وهي تاركة العديد من الأعمال الفنية المحفورة في أذهاننا، لتظل علامة في قلوب جماهيرها بعد رحيلها.

وقد كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، اللحظات الأخيرة للفنانة جالا فهمي قبل وفاتها عن عمر ناهز 59 عامًا.

وقال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل بقناة “الحياة”: “خبر وفاة جالا فهمي كان مفاجئًا، إذ تعرضت الفنانة لأزمة قلبية نقلت على إثرها إلى المستشفى، ولكنها كانت قد فارقت الحياة”.

وما لا يعرفه الكثير أن الفنانة الراحلة جالا فهمي كانت متزوجة من الموسيقار الكبير عمر خيرت، كما أنها والدة ابنه الوحيد “عمر”، والتي اختارت اسمه من حبها للموسيقار عمر خيرت كما صرح عمر خيرت في أحد اللقاءات التليفزيونية.

جالا فهمى توفيت عن عمر الـ59 عاما، وهى ابنة المخرج أشرف فهمى، وحصلت على “ليسانس الآداب” من قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، وعملت فى الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل بدأت حياتها الفنية فى سن مبكرة، حيث كانت لا تزال فى الثانية عشر من عمرها، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعى بعنوان “حكايات راوية وفكرى”، ومنه إلى التليفزيون ثم تفرغت للسينما وحققت النجاح فى مجموعة الأفلام التى قدمتها مع المخرج شريف شعبان.

وخلال النصف الأول من حياتها عاشت فى مدينة “سانتياجو” بدولة تشيلي، وبعدها عاشت مع الأسرة فى مدريد (إسبانيا) حتى صارت تتحدث الإسبانية كأولاد بلدها ولأن والدتها خريجة آداب قسم فرنسى فكان من الطبيعى أن تحتل فرنسا جزءا كبيرا من حياتها، لذا فهي تتحدث الفرنسية أيضا بطلاقة إذ إن جدتها خريجة مدارس فرنسية ولم تكن تتحدث فى البيت إلا بالفرنسية.

أصبحت ثقافتها تتنوع ما بين العربية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية وهى أمور ساعدتها كثيراً فنياً واجتماعياً فى التعريف وفى محاولة التقريب بين الثقافة الشرقية والغربية عن طريق أفلامها وأيضاً عن طريق المهرجانات التى تحضرها فى بلدان العالم.

مسيرة جالا فهمي الفنية لم تشهد ابة خلافات داخل الوسط الفني، سوى مرة وحيدة حيث نشب خلاف بينها وبين الفنانة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي، وذلك خلال تصوير فيلم كلام الليل.

ومن أشهر أفلامها: أول مرة تحب يا قلبى، جالا جالا، كلام الليل، طأطأ وريكا وكاظم بيه، بنات فى ورطة، الحب فى طابا، إعدام قاضى، وقبضة الهلالى، وكيد العوالم.

ومن المسلسلات: ليالى الحلمية، والوسية، ومن المسرحيات: ولعها وشعللها.

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