وزارة التعليم العالي تحذر من قبولات جامعية وهمية بالخارج/ رابط

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت، أبناءها الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن من التعامل مع أي جهة أو أشخاص غير مرخصين من قبل الوزارة يقومون بتأمين قبولات جامعية للدراسة خارج الأردن سواءً من خلال الإعلانات أو الروابط أو الصفحات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب الطلبة التعامل فقط مع مكاتب الخدمات الجامعية المعتمدة لدى الوزارة والمدرجة أسمائها على الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط التالي: www.mohe.gov.jo وذلك للحفاظ على حقوقهم، لافتا إلى أن الوزارة تتابع أي شكاوى ترد إليها من الطلبة ضد مكاتب الخدمات الجامعية المرخصة.

كما تحذر الوزارة بحسب الخطيب أيضاً الطلبة من قيام بعض الأشخاص بالترويج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للدراسة في جامعات وهمية وجاهياً أو عن بعد، وأخرى غير معترف بها من قبل الوزارة.

وتدعو جميع الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن بضرورة التأكد، أن الجامعة التي يرغب الطالب بالالتحاق بها معترف بها من قبل التعليم العالي الأردني ومدرجة على الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث يمكن لكل طالب الاطلاع على قائمة الجامعات المعترف بها والمصنفة حسب الدول من خلال الرابط التالي https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities.

وبحسب الخطيب ، يجب على الطلبة الالتزام بفروع الثانوية العامة، والحدود الدنيا لمعدلات القبول المطلوبة، إضافةً إلى شروط الدراسة خارج الأردن، ودراسة سنة اللغة التحضيرية للدول التي تتطلب الدراسة بها غير اللغة الإنجليزية، والالتزام بشرط الإقامة في بلد الدراسة.

ولفت الخطيب إلى أنه بإمكان الطلبة الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: http://rce.mohe.gov.jo/-