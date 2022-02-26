تصاعد خطير.. بوتين يأمر القيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي بحالة تأهب قصوى، والاتحاد الاوروبي يرد باجراء مماثل
أهم العناوين
جرينتش+2 08:28
“انتظروا..!”.. مدفيديف يهدد بقطع الحوار واغلاق السفارات وتأميم ممتلكات الدول التي فرضت عقوبات على روسيا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني