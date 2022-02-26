اللهم زد وبارك.. معدل الهطول المطري التراكمي ارتفع الى 67,6 %

اعلنت وزارة المياه والري إن المنخفض الجوي الاخير قد رفع حجم الامطار التراكمية الهاطلة من بداية الموسم على جميع محافظات المملكة حتى صباح اليوم السبت، إلى 67,6 بالمئة نحو 5538,2 مليون م3 من المعدل السنوي طويل الامد البالغ 8,1 مليار م3.

واوضحت، في بيان اليوم السبت، أن اعلى نسبة هطول سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية في عجلون 25,6 ملم ، حيث بلغ تخزين السدود الحي صباح اليوم السبت 79 مليون م3 بنسبة تخزين كلية 28,3 بالمئة.

وحول معدلات الهطول بينت أن محطات الرصد التابعة لها سجلت في محافظة العاصمة 9,9 ملم، البلقاء 9 ملم ، مأدبا 4,3 ملم ،الزرقاء 3,7 ملم ، جرش 12,2 ملم ،اربد 12,4 ملم ، عجلون 16,3 ملم ، الكرك 2,2 ملم ، الطفيلة 1 ملم ، معان 0,5 ملم فيما لم تسجل العقبة اية هطولات .

واشارت إلى أن معدلات الهطول في المملكة بلغت حتى صباح اليوم من المعدل العام للهطول إربد 79,9 بالمئة ، عجلون 72,9 بالمئة ، جرش 44,3 بالمئة ، المفرق 45,6 بالمئة ، العاصمة عمان 81 بالمئة ، السلط 87,8 بالمئة ، مأدبا 58,5 بالمئة ، الكرك53,1 بالمئة ، الطفيلة 38,2 بالمئة ، الشوبك 36,8 بالمئة ، معان 61 بالمئة ، العقبة 183,8بالمئة .

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