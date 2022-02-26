الحجز على أموال النادي الفيصلي للوفاء بديون سابقة

كشف النادي الفيصلي عن قرار قضائي بالحجز على أموال النادي في اتحاد كرة القدم وشركة أمنية (الراعي لفريق الكرة)، والبنك المعتمد لحسابات النادي، اعتبارا من اليوم السبت.

وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي نضال العساف، في تصريح صحفي اليوم، إن سبب هذا الحجز يعود لقضايا شيكات سابقة تم تقديمها ضد النادي عام 2018، وحصلت على حكم قطعي حديثا.

وبين العساف أن اللجنة المؤقتة ستجتمع قريبا، لبحث قرار الحجز على أموال النادي، تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة التي تكفل انهاء هذه القضية.

وكان رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي نضال الحديد قد أعلن انه كتب استقالته، وسيقدمها بشكل رسمي لوزير الشباب محمد النابلسي.

وأضاف الحديد، خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى النادي امس الاول الخميس، أن الوزير النابلسي وافق على الاستقالة شفهيا.