تصاعد خطير.. بوتين يأمر القيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي بحالة تأهب قصوى، والاتحاد الاوروبي يرد باجراء مماثل
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جرينتش+2 08:28
إنخفاض حاد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 13 وفاة و2480 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13798 والإصابات 1,617,178
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