إعلان نتائج انتخابات شعبتي المدني والميكانيك في نقابة المهندسين

تصاعد خطير.. بوتين يأمر القيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي بحالة تأهب قصوى، والاتحاد الاوروبي يرد باجراء مماثل
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