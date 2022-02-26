إعلان نتائج انتخابات شعبتي المدني والميكانيك في نقابة المهندسين

أعلن رئيس لجنة ادارة الانتخاب، الأمين العام لنقابة المهندسين الأردنيين علي ناصر، نتائج انتخابات الشعب الهندسية في النقابة، للدورة التاسعة والعشرين 2022-2025، التي انطلقت صباح امس الجمعة، حيث انتخب المهندسون ممثليهم في شعب الهندسة المدنية وهندسة الميكانيك، فيما فازت شعبة هندسة المناجم والتعدين بالتزكية.

فقد فاز بمقاعد مجلس شعبة الهندسة المدنية: بشار الطراونة، مالك العلوان العبادي، أنيس شطناوي، معتز الشوارب، عبدالناصر الكلباني، علي مسلم، ظافر الجيتاوي.

وفاز بعضوية الهيئة المركزية لشعبة الهندسة المدنية بالتزكية: مصعب الخرابشة، سهير عبدالهادي، رائد حدادين، تامر الحوامدة، حسام المساعدة، هيا صالح، خالد المحادين، علي الخالدي، باسل العبوة، حازم أبو حميدة، ناديا النسور، منى الفاعوري، خالد دروزة، خير الدين بسيسو، سناء الرواشدة، عدنان الدجاني، محمد الصغير، رياض البطاينة، شهاب خريسات، سيف سويدان.

فيما فاز بمقاعد مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية: إبراهيم العدوان، سفيان بطاينة، شرف المجالي، طارق المدانات، منذر رباح، هيثم شلبي، علاء أبو عواد.

وفاز بعضوية الهيئة المركزية لشعبة الهندسة الميكانيكية: رنا سمعان، علي قفاف، عبدالكريم شلبي، عمر الصويتي، مجيد عازر، سيف الزيادين، خليل قويدر، سلامة صوالحة، علاء الطنشات، باسم سلامة، نائل الجعيدي، بشير حدادين، ماهر عوض، محمد السليحات، خالد العدوان، إسماعيل العطيات، شادي الشوبكي، حمد المشاقبة، محمود أبو الزيت، زيد قطان.

وفاز بمقاعد مجلس شعبة هندسة التعدين (تزكية): زياد الجرادين، سامح مساعدة، لؤي الرمحي، خالد الطراونة،

أنور طميزة، نبيل عديلات، صالح الشديفات.

وفاز بعضوية الهيئة المركزية لشعبة التعدين (تزكية): تيسير عبدالجليل، عبدالرحمن قطيشات، سمير الشيخ، فوزي الخطيب، خالد الحلايقة.

وأعلن رئيس لجنة إدارة الانتخابات، الأمين العام لنقابة المهندسين، علي ناصر، إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات شعب الهندسة المدنية وهندسة الميكانيك في المركز الرئيس في عمّان وفي فروع النقابة كافة في المحافظات، عند الساعة السادسة مساء.

وأضاف ناصر أن عدد المقترعين في صناديق شعبة الهندسة المدنية بلغ 3466 مهندسا ومهندسة، وفي شعبة هندسة الميكانيك 1902 مهندس ومهندسة.

يذكر ان الهيئات العامة للشعب الهندسية (الكيماوي والعمارة والكهرباء) تنعقد يوم الخميس المقبل، حيث تناقش التقرير­­ الاداري للشعبة لعام (2020-­­­­­ 2021)، ووضع السياسة العامة لمجلس الشعبة لسنة 2022 ومناقشة أمور ممارسة المهنة المتعلقة بأقسام وفروع الشعبة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.