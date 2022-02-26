أجواء ماطرة وباردة بأغلب المناطق اليوم السبت وارتفاع الحرارة غدا

تبقى المملكة اليوم السبت، تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة، لتستمر الأجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع سقوط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، واعتبارا من ساعات المساء تضعف فرصة تساقط الامطار وتتناقص الغيوم تدريجياً، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، فيما تكون الأجواء باردة نسبيا نهارا في مدينة العقبة، وباردة ليلا، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة والرياح شمالية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

وذكرت في تقريرها ان ارتفاعا قليلا على درجات الحرارة سيطرأ يوم الأحد، وتبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه، محذرة من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من مناطق البادية. فيما تبقى الأجواء مشمسة وباردة في أغلب المناطق يوم الاثنين، وتكون مائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.

كما تبقى الأجواء يوم الثلاثاء، مشمسة وباردة في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفي ساعات المساء تظهر الغيوم على ارتفاعات عالية في شمال ووسط المملكة والرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 12 – 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 10 – 3، وفي المرتفعات الشمالية 8 – 2، وفي مرتفعات الشراة 8 – 1، وفي مناطق البادية 15 – 4، وفي مناطق السهول 13 – 5، وفي الاغوار الشمالية 19 – 8، وفي الأغوار الجنوبية 22 – 11، وفي البحر الميت 21 – 10، وفي خليج العقبة 22 – 10 درجات مئوية.

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