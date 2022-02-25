وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 18 وفاة و7861 اصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13785 والإصابات 1,614,698

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13785 وفاة و1614698 إصابة.

وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم، 18.42 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

أشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 116364 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 128 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 164 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 823 حالة.

وأظهر أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 13 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 29 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأضاف الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 35 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 16 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 17322 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1484549 حالة.

كما أشار إلى إجراء 42668 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت منذ بدء الوباء 16187673 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4676633 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4359345 شخصا.