الأسد لبوتين: ما يحصل اليوم تصحيح للتاريخ وإعادة توازن للعالم فالهستيريا الغربية تستهدف إبقاء التاريخ في المكان الخاطئ
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وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 18 وفاة و7861 اصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13785 والإصابات 1,614,698
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