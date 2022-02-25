هذه أرقام هواتف دبلوماسيين اردنيين لمساعدة ابنائنا الراغبين بمغادرة اوكرانيا

نشرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الجمعة، أرقام هواتف موظفيها الدبلوماسيين على حدود أوكرانيا مع “سلوفاكيا، والمجر، ورومانيا، وبولندا” للتعامل مع الأردنيين الراغبين بمغادرة أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، لـ “المملكة”، إنّه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا من قبل رؤساء البعثات الأردنية للمواطنين؛ والتحضير للطروحات المتوقعة كافة لاستقبال الأردنيين عبر الحدود البرية التي تم تحديدها للأردنيين.

وأضاف أبو الفول، أنه تم إرسال موظفين دبلوماسيين من السفارات ليكونوا موجودين على أرض الواقع في المناطق الحدودية للتعامل مع أي مجموعات من الأردنيين تدخل إلى تلك المناطق، لإصدار أيّة وثائق رسمية ضرورية وتوفير أماكن الإقامة للأردنيين، بالإضافة إلى توفير حافلات نقل، والتحضير لآلية توفير رحلات نقل جوية لهم وحسب الظروف والتطورات.

وقد أعلنت الوزارة، أن معبر (تشوب Csap/Záhony) على الحدود الأوكرانية- الهنغارية موجود فيه القنصل الأردني عصام الرقاد: 00436767388014، وفارس دبابنة 00436756846092.

كما أعلنت أنه على معبر (Uzhhorod) على الحدود الأوكرانية – السلوفاكية، موجود السكرتير الأول نورس جانخوت 004366565513092 وفهمي أبو رمان: 00436507716412.

ويتواجد على معابر الحدود الأوكرانية-البولندية، معبر Korczowa-Krakowez، القنصل المستشار خالد بني سلمان: 491743117913+ و عبدالرحمن الجراح 4915772548154+، وعلى معبر Dolhobyczow-Uhryniw يتواجد السكرتير الثاني محمد عريقات: 0041766636358.

كما يتواجد على معابر الحدود الأوكرانية- الرومانية، معبر (سيريت/ Siret) القنصل يزن القيسي 0040737373273، وعلى معبر (ايساكتشا/Isaccea)، ظاهر الغزاوي: 0040732947388.