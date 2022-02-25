فتح صناديق الاقتراع لانتخابات شعبتي الهندسة المدنية والميكانيكية

بدأت انتخابات شعبتي الهندسة المدنية والميكانيكية، اليوم الجمعة، حيث بلغ عدد المترشحين لانتخابات مجلس شعبة الهندسة المدنية 20 مترشحا، فيما بلغ عدد المترشحين للهيئة المركزية للشعبة المدنية 49 مترشحا.

كما بلغ عدد المترشحين لانتخابات مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية 17 مترشحا، كما بلغ عدد المترشحين للهيئة المركزية للشعبة الميكانيكية 42 مترشحا.

وبدأت الانتخابات عند التاسعة صباحا وتستمر حتى السادسة مساء.

رئيس لجنة الانتخاب الأمين العام لنقابة المهندسين الأردنيين، علي ناصر، قال في تصريح لقناة “المملكة” إنه يحق لـ 33,765 مهندسا ومهندسة الاقتراع لشعبتي الهندسة المدنية والميكانيكية في المحافظات كافة.

وأكد علي ناصر، استعداد النقابة لإجراء انتخاباتها في المدد المحددة، مبينا أنها تقوم باتخاذ كل ما يلزم لإنجاح العملية الانتخابية وتذليل الصعوبات كافة وتأمين جميع المتطلبات اللوجستية لإنجاح الحدث.

وتضم 11 فرعا في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى ست شعب هندسية (شعبة الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية والكيميائية والعمارة والمناجم والتعدين)، في حين تجاوزت أعداد الهيئة العامة للنقابة 180 ألف مهندسة ومهندسة، بحسب علي ناصر

وكان الناصر أعلن فوز شعبة “هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول” في نقابة المهندسين الأردنيين، بالتزكية لمجلس الشعبة وهيئتها المركزية.

والشعب الثلاث المتبقية هي الشعبة المعمارية، الشعبة الكهربائية، والشعبة الكيميائية ستعقد هيئاتها العامة يوم الخميس المقبل الموافق 3-3-2022.

كما أشار الناصر إلى أن الهيئات العامة لشعب الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية وهندسة المناجم والتعدين في نقابة المهندسين الأردنيين عقدت اجتماعاتها العادية السنوية، الخميس في مجمع النقابات المهنية، وتم مناقشة التقارير السنوي لكل شعبة للأعوام 2020، 2021، إضافة إلى وضع السياسة العامة لمجالس الشعب لسنة 2022.

وناقشت اجتماعات الهيئات العامة للشعب أمور ممارسة المهنة المتعلقة بأقسام وفروع الشعبة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبشأن أي اقتراحات تخصها.

وقد تضمنت الاجتماعات التحضير لانتخاب أعضاء مجلس الشعبة والأعضاء المكملين عنها في الهيئة المركزية في اليوم التالي لاجتماع الهيئة العامة.