"تركوا أوكرانيا وحدها والعقوبات الجديدة لم تردع روسيا".. زيلينسكي الغبي يدعو للتفاوض مع موسكو بعد فوات الاوان
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جرينتش+2 12:55
“ديلي إكسبرس” نقلا عن خبير عسكري نووي بريطاني: بوتين قادر على محو تسع قواعد عسكرية بريطانية في 20 دقيقة
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