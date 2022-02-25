الأسد لبوتين: ما يحصل اليوم تصحيح للتاريخ وإعادة توازن للعالم فالهستيريا الغربية تستهدف إبقاء التاريخ في المكان الخاطئ
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جرينتش+2 05:37
الدول الغربية الهاربة من مواجهة روسيا عسكرياً تروج ألعاب فيديو بإدعاء أنها للقوات الروسية في أوكرانيا/ 5 فيديو
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