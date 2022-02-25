"تركوا أوكرانيا وحدها والعقوبات الجديدة لم تردع روسيا".. زيلينسكي الغبي يدعو للتفاوض مع موسكو بعد فوات الاوان
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التلفزيون الأردني يعلن الفائزين بالسحب على جوائز مطعوم كورونا
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