الأسد لبوتين: ما يحصل اليوم تصحيح للتاريخ وإعادة توازن للعالم فالهستيريا الغربية تستهدف إبقاء التاريخ في المكان الخاطئ
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جرينتش+2 05:36
أردوغان المتقلّب: رد الناتو والغرب على الغزو الروسي لاوكرانيا يفتقر للحسم ولا يتجاوز موجة اعتيادية من الإدانات
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