"تركوا أوكرانيا وحدها والعقوبات الجديدة لم تردع روسيا".. زيلينسكي الغبي يدعو للتفاوض مع موسكو بعد فوات الاوان
أهم العناوين
جرينتش+2 12:55
أجواء ماطرة وباردة جدا في أغلب المناطق اليوم الجمعة وغدا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني