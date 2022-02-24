"تركوا أوكرانيا وحدها والعقوبات الجديدة لم تردع روسيا".. زيلينسكي الغبي يدعو للتفاوض مع موسكو بعد فوات الاوان
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جرينتش+2 12:54
وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 16 وفاة و7415 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13767 والإصابات 1,606,837
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