وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 16 وفاة و7415 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13767 والإصابات 1,606,837

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، تسجيل 16وفاة و 7415 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13767 وفاة و1606837 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 18.53 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 131062، وعدد الحالات التي أدخلت اليوم، إلى المستشفيات 120، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 163، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 879 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 15 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 26 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأضاف، إن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 21 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 36 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 16 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 18477حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1462008.

كما أشار إلى إجراء 40023 فحصاً، ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 16145005 فحوصات.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4676230 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4358487 شخصا.