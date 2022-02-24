انتباه.. منخفض جوي يؤثر على المملكة مساء اليوم الخميس ويتعمق غداً

قالت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الخميس، إن المملكة تتأثر تدريجيا بكتلة هوائية باردة نسبيا مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، بحسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة لديها.

وبينت الإدارة في بيان، أن درجات الحرارة تنخفض وتسود أجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في بقية المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجيا تتكاثر كميات الغيوم لتتحول الأجواء بين غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا.

وأشارت إلى أنه ومع ساعات بعد العصر تسقط زخات متقطعة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وفي خليج العقبة، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتسود أثناء النهار أجواء معتدلة الحرارة وغائمة جزئيا، وهناك احتمال لسقوط زخات من المطر قد يصحبها الرعد أحيانا، بينما تكون الأجواء أثناء الليل باردة وغائمة جزئيا، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الإدارة من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، واحتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة.

وبينت أن يوم غد الجمعة يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جدا، وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب المناطق، تكون غزيرة أحيانا خاصة في شمال ووسط المملكة، يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، فيما تكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وأكدت الإدارة ضرورة الحذر يوم غد الجمعة، من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، بالإضافة إلى خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 – 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 5، وفي مرتفعات الشراة 14 – 4، وفي مناطق البادية 21 – 4، وفي مناطق السهول 18 – 6، وفي الاغوار الشمالية 21 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 11، وفي البحر الميت 22 – 10، وفي خليج العقبة 22 – 11 درجة مئوية.

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