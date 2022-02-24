في رد هزيل على صولة بوتين.. بايدن يكرر تهديداته الباهتة بفرض عقوبات اقتصادية “قوية” على روسيا فقط لا غير

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض كل مبادرات حسن النية التي قدمتها الولايات المتحدة والدول الأخرى.

وأضاف أن بوتين هو من اختار أن يشن هذه الحرب وعليه أن يتحمل نتائج ذلك.

وزعم الرئيس الأميركي ، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيصبح “منبوذا على الساحة الدولية” بعد قراره بمهاجمة أوكرانياـ وأشار إلى عدم اعتزامه التحدث الى بوتين”.

وصرح الرئيس الأمريكي بأنه وافق على فرض عقوبات قوية على روسيا ووضع حدود لما يمكن أن تصدره من منتجات.

وأفاد بايدن بأنهم سيعملون على الحد من قدرات روسيا على تمويل قدراتها العسكرية.

وأشار إلى أن العقوبات على روسيا ستؤثر على مصارفها التي تمتلك أرصدة مالية بقيمة تريليون دولار، موضحا أن العقوبات ستتطلب بعض الوقت لتؤتي نتائجها.

وقال إن حزمة العقوبات التي فرضت على روسيا أعدت بحيث لا تلحق الضرر بالولايات المتحدة.

وتابع قائلا إن العقوبات التي فرضت على روسيا تتجاوز آثارها ما يمكن أن يحدثه نظام التحويل المالي الدولي “سويفت”.

وذكر بايدن في كلمته أن كل الأصول الروسية في الولايات المتحدة سيتم تجميدها.

وبين أن واشنطن تراقب إمدادات الطاقة لتجنب أي عرقلة وتتحدث مع الدول المنتجة للنفط، مشيرا إلى أن بلاده وستفرج عن مزيد من احتياطاتها.

وأشار في كلمته أنه أكد لزيلينسكي أن واشنطن وأوروبا ستواصلان تقديم الدعم لأوكرانيا.

وأكد الرئيس الأمريكي أن قوات بلاده لن تشارك في أي أعمال قتالية في أوكرانيا ضد روسيا، مبينا في السياق أنه أمر القوات الأمريكية بالتحرك شرق أوروبا لدعم الحلفاء هناك.

وقال إن الولايات المتحدة ستدافع “عن كل شبر من أراضي حلف شمال الاطلسي”، لكنها لن ترسل قوات إلى أوكرانيا، مضيفاً “قواتنا المسلحة لم تذهب الى اوروبا للقتال في اوكرانيا بل للدفاع عن حلفائنا في حلف شمال الاطلسي وطمأنة هؤلاء الحلفاء في الشرق”.

وأعلن بايدن أنه فوض البنتاغون لإرسال مزيد من قواتنا العسكرية إلى ألمانيا.

وقال بايدن إن الناتو سيعقد قمة الجمعة ستشارك فيها 30 دولة حليفة وشريكة لتأكيد التضامن مع أوكرانيا، مشيرا في السياق أنه لا شك أن أعضاء الناتو سيلتزمون بتطبيق المادة 5 التي تنص على التضامن مع أي عضو في الحلف يتعرض لهجوم.

المصدر: وكالات