عجايب.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من منتصف الليلة المقبلة

من المقرر ان يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة اعتباراً من منتصف هذه الليلة (الخميس/ الجمعة الموافق 25 شباط الجاري)، وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، وهو ما يتزامن مع تأثر البلاد بمنخفض جوي ماطر وبارد جداً !!!

وكان مجلس الوزراء الحالي قد قرر، في أيلول الماضي، تعديل قرار وزاري سابق يتعلق ببدء العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة، ليصبح اعتباراً من منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر شباط من كل عام، بدلاً من ليلة آخر يوم خميس من شهر آذار، فيما أبقى المجلس على بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح ليلة آخر يوم جمعة من شهر تشرين الأول من كل عام.