"تركوا أوكرانيا وحدها والعقوبات الجديدة لم تردع روسيا".. زيلينسكي الغبي يدعو للتفاوض مع موسكو بعد فوات الاوان
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جرينتش+2 12:54
الدخول العسكري الروسي لاراضىي أوكرانيا اليوم الخميس يضع “المنافق” إردوغان أمام “خيارات صعبة”
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