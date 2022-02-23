وزارة التربية تعلن عن بدء التسجيل لامتحان الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2022، للطلبة النظاميين، وطلبة الدراسة الخاصة الجدد، والطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح أو الذين يرغبون في رفع المعدل للخطط الدراسية لعام 2018 فما بعد.

وأشارت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن بدء التسجيل سيكون اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل وحتى مساء يوم الخميس الموافق 10/3/2022، علمًا بأنه لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ.

وحول إجراءات التسجيل، قالت الوزارة إن الطلبة النظاميين يتوجب عليهم الحصول على طلبات اشتراكهم عن طريق مدارسهم في فترة التسجيل، وإحضار صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، وصورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6 ، ورسوم الاشتراك 20 ديناراً للطالب في المدارس الحكومية و(50) ديناراً للطالب النظامي في المدارس الخاصة، لإرفاقها بطلب الاشتراك.

أما الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبون في رفع المعدل، سيكون التسجيل لهم إلكترونيًا عن طريق الموقع: (exams.moe.gov.jo)، أو من خلال الرابط الخاص بعملية تسجيل هؤلاء الطلبة الموجود على الصفحة الرئيسة لموقع وزارة التربية والتعليم (moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، ويجري دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق “اي فواتيركم” من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين. وبخصوص طلبة الدراسة الخاصة الجدد لعام 2022، فإنهم سيحصلون على طلبات اشتراكهم من خلال مراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل، بينما الطلبة خارج المملكة فيمكنهم مراجعة مكاتب السفارات الأردنية والمستشارين الثقافيين في مناطق إقامتهم، ويُطلب من طلبة الدراسة الخاصة الجدد، الشهادات العلمية والوثائق الأصلية أو صورة مصدقة عنها والتي سمح لهم بموجبها التقدم للامتحان العام، أو آخر كشف علامات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وصورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، وصورتان شخصيتان حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6، ورسوم الاشتراك.

وتبلغ رسوم الاشتراك للطلبة غير النظاميين (طلبة الدراسة الخاصة) 20 ديناراً رسم اشتراك للامتحان و10 دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيه، و5 دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها في المبحث المكون من ورقتين.

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