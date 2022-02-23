لترميم جنود جيشها الكرتوني.. اسرائيل تبتكر أول علاج في العالم لتحسين حالات اضطراب ما بعد صدمات المعارك!!!

اعلنت جامعة تل أبيب، ومركز آسف هروفيه الطبي التوصل الى اختراق عالمي بالتعامل مع اضطرابات صدمات المعركة، من خلال علاج مبتكر لما بعد الصدمة تستخدم خلاله حجرة الضغط العالي، جاء هذا بحسب النشر في القناة “13”.

وبحسب الباحثين ، يمنح هذا البحث أملا كبيرا للجنود الذين يعانون من اضطرابات ما بعد صدمات المعارك، حيث أن غالبية المشاركين في البحث يعانون من درجات إصابة شديدة، وقد نجحوا لأول مرة الخروج من دائرة الخوف للمتلازمة.

وقد شارك في البحث 35 مقاتل مُسرح يعانون من متلازمة مقاومة العلاج الدوائي أو النفسي. ومع ذلك فقد نجحوا بإظهار تحسن كبير في كل مركبات المتلازمة، بعد تلقيهم العلاج بالطريقة المبتكرة.

وفي إطار هذه الدراسة، حدد الباحثون جروحا في أدمغة الجنود الإسرائيليين المسرحين الذي عانوا من اضطراب ما بعد الصدمة. ونجحوا من خلال الاستعانة بحجرة الضغط بعلاجها وتحسين الاعراض التي عانوا منها، مثل الاستيقاظ الزائد، والاكتئاب والانطوائية.

وقالت رئيسة طاقم الباحثين، د. كيرن داونيس-باراك، بأن المقاتلين قسموا الى مجموعتين: الاولى تلقت العلاج في غرف الضغط، والثانية كانت بمثابة مجموعة تحكم. وقالت “بعد بروتوكول من 60 علاج في غرفة الضغط، عموما تم إظهار تحسن في جميع أعراض الاضطراب PTSD إلى جانب تحسن وظيفي وبنيوي بالجرح في المخ الذي يميز المتلازمة. ونحن نقدر أن غالبية المتعالجين سيحافظون على انجازات العلاج ايضا بعد سنوات من انتهاء بروتوكول العلاج نفسه”.

وبحسب معطيات منظمة الصحة العالمية، فإن نحو 4% من البشر في العالم ونحو 30% من جميع الجنود الاسرائيليين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة. من خلال العلاج بغرف الضغط، حيث يتواجد المتعالجون في غرف خاصة يكون بها الضغط الجوي أعلى من الذي نشهده فوق سطح البحر، وأيضا يكون الهواء غنيا بالاكسجين.