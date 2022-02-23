إنتصر بوتين.. امريكا لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا تحت أي ظرف، وتايوان تعلن حالة تأهب قصوى تخوفاً من الصين
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جرينتش+2 03:10
لترميم جنود جيشها الكرتوني.. اسرائيل تبتكر أول علاج في العالم لتحسين حالات اضطراب ما بعد صدمات المعارك!!!
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