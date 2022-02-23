إنتصر بوتين.. امريكا لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا تحت أي ظرف، وتايوان تعلن حالة تأهب قصوى تخوفاً من الصين
أهم العناوين
جرينتش+2 03:09
في “يوم التأسيس”.. دور آل سعود في التآمر على القومية العربية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني