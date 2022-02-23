تعديلات منتظرة على نمط امتحان التوجيهي للعام الدراسي الحالي

ذكر مصدر مطلع بان وزارة التربية والتعليم بصدد اجراء تعديلات على نمط اسئلة الثانوية العامة للدورة الاساسية من شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022، حيث سيتم رفع نسب الاسئلة المقالية الانشائية لنسبة تصل الى 50% بدلا من 35% مقارنة بالاسئلة الموضوعية «ضع دائرة» 65%.

واكد المصدر بان التعديلات ستطال ثلاثة مباحث رئيسية، منها اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات والفيزياء، على ان تكون بقية المباحث على النمط الموضوعي.

واوضح المصدر بان القرار قيد الدراسة من قبل لجنة الامتحان في الوزارة ليصار الاعلان عنه بشكل تفصيلي ورسمي قريبا، مبينا بان لا تغيرات جذرية ستطال نمط الامتحان.

وتعمل الوزارة على تعديل مناهج جديدة لطلبة شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 لجيل 2005 من الطلبة على المباحث المتخصصة مثل الفيزياء الكيمياء والاحياء وعلوم الارض والرياضيات، اما المواد الادبية فلم يشملها تغيير المناهج.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد عدلت نمط الامتحان لجيل 2002 للعام الدراسي 2020 والذي كانت مجمل الأسئلة من نمط ضع دائرة «موضوعي، واجرت تعديلا اخر على طلبة من جيل 2003 التي مزجت مابين النمط الموضوعي والانشائي للمباحث اللغة العربية المشتركة والرياضيات واللغة الانجليزية والرسم الصناعي، بواقع 35% اسئلة انشائية الى 65% للاسئلة الموضوعية للعام الدراسي 2021.

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