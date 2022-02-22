مؤسسة المواصفات تنفي تعبئة ماء في اسطوانات الغاز

أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الثلاثاء، أنها تتابع الشكاوى الواردة على اسطوانات الغاز المنزلي باستمرار للتحقق منها.

وقالت المؤسسة، رداً على استفسارات صحفية حول تعبئة اسطوانات الغاز بالماء، إنها استقبلت منذ بداية العام الحاليّ (57) شكوى على اسطوانات الغاز المنزليّ، منها (8) شكاوى حول التعبئة بالماء بدل الغاز، وتمّت متابعتها جميعها خلال الوقت المحدد، وتبيّن أن الأسطوانات مطابقة.

وأضافت المؤسسة، أنها تكثف جولاتها على محطّات التعبئة ووكالات ومستودعات الغاز خلال الشتاء، حيث تمّ منذ بداية العام الحالي لعام الحاليّ التحقق من (2855) اسطوانة غاز منزليّ لدى (130) وكالة ومستودع وسيارة غاز في المملكة.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تتابع الشكاوى الواردة على اسطوانات الغاز بشكل عاجل وخلال يوم عمل واحد، وتستقبل الشكاوى عبر هاتف و”واتساب” الشكاوى الموحّد (065301243) وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وعبر أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة وتطبيق “بخدمتكم” وعبر منصّة “سند جو” على الرقم (065008080).

وكان النائب عيد النعيمات قد قال خلال جلسة النواب أمس الاثنين، إن شكاوى من مواطنين وردته حول “تعبئة اسطوانات الغاز بالماء”.

وأضاف النعيمات: “هناك غش في اسطوانات الغاز نرجو من الحكومة الإنتباه لهذا الموضوع ومتابعته مع أصحاب الإختصاص وحله بأسرع وقت ممكن”.