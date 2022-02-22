انخفاض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 18 وفاة و9117 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13731 والإصابات 1,591,278

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 18 وفاة و9117 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13731 وفاة و1591278 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 21.65 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 145399 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 162 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 194 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 978 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 19 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 34 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 23 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 37 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 16 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 15 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 21 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 17550 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1432148 حالة.

كما أشار إلى إجراء 42117 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 16062203 فحوصات.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4669073 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4347383 شخصا.