إسرائيل “قلقة” من أن تؤدي العقوبات الأمريكية على روسيا الى كبح الاعتداءات الصاروخية التي ترتكبها في سوريا

ذكر موقع “والا” العبري، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أنهم قلقون من أن “العقوبات المحتملة على روسيا من قبل الولايات المتحدة رداً على غزو محتمل لأوكرانيا من شأنها الإضرار بمصالح إسرائيل الأمنية في سوريا”، وشددوا على أن “العلاقات الوثيقة بين إسرائيل والولايات المتحدة قد تهدد تنسيقها مع موسكو بشأن العمليات في سوريا”.

وقال المسؤولون إن مثل هذه الاعتداءات ضرورية لمنع إيران ووكلائها من ترسيخ وجودهم في سوري، ولكن العقوبات الأمريكية على روسيا تضع إسرائيل في موقف محرج للغاية،

وتابع هؤلاء المسؤولون : “الولايات المتحدة حليف مستقر منذ فترة طويلة، لكن إسرائيل بحاجة إلى روسيا في ضوء الظروف في الشرق الأوسط.”

وكانت القوى الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قد هددت بفرض عقوبات على روسيا في حالة غزو موسكو لأوكرانيا.

في الآونة الأخيرة، اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميًا بالمناطق الانفصالية في أوكرانيا، مما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على تلك المناطق.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قد قال إن “إسرائيل ستدرس المسار الذي يجب أن تتخذه”، وذلك عندما سئل عن الانضمام إلى العقوبات المحتملة على روسيا، حسبما أفادت القناة الإسرائيلية (12)..

وقد دأب الجيش الإسرائيلي على شن غارات جوية متسقة في سوريا على مدى العقد المنصرم في محاولة “لقمع القوات المدعومة من إيران وعرقلة نقل الأسلحة عبر المنطقة إلى وكلاء طهران”

ويعتبر بوتين حليفًا للرئيس السوري بشار الأسد، ويُنظر إلى روسيا على أنها تستخدم وجودها في البلاد لكسب موطئ قدم في الشرق الأوسط.