هل الازمة الدولية في طريقها الى الإنفراج؟.. قمة مرتقبة بين بايدن وبوتين بشأن أوكرانيا، باقتراح عاجل من ماكرون
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جرينتش+2 04:27
في تسريب يمثل ضربة كبرى لعدة سياسيين ورجال أعمال.. حسابات بالملايين لنجلي مبارك وعمر سليمان في بنك سويسري
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