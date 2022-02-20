هبوط.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 25 وفاة و10085 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13682 والإصابات 1,570,907
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جرينتش+2 10:21
يحضر الحزن الأليم حين يغيب الكبار .. أخي ســامي عطــاري وداعاً / بقلم: فهـــد الريمـــاوي
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