طقس بارد وغائم اليوم الاحد، وارتفاع الحرارة غدا وبعده

تكون درجات الحرارة، اليوم الأحد، أقل من معدلاتها العامة بقليل وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً، مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، ومع ساعات المساء تتناقص الغيوم تدريجياً وتميل الأجواء إلى الاستقرار، وفي ساعات الليل المتأخرة يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط اثناء النهار.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر في ساعات الصباح، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

ويطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ولاسيما في شرق المملكة.

كما يطرأ الثلاثاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الأربعاء، لتسجل أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء اثناء النهار لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع خلال ساعات المساء والليل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اجزاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول خلال ساعات المساء إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 – 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 10 – 2، وفي مرتفعات الشراة 8 – 1، وفي مناطق البادية 17 – 6، وفي مناطق السهول 13 – 6، وفي الاغوار الشمالية 19 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 21 – 12، وفي البحر الميت 20 – 10، وفي خليج العقبة 18 – 11 درجة مئوية.