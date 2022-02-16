وزير المياه: الحكومة تحقق تقدما كبيرا في مشروع الناقل الوطني

قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار، إن الحكومة تحرز تقدما كبيرا في برنامج تنفيذ مشروع الناقل الوطني (العقبة – عمان) ضمن برنامج أولويات العمل الاقتصادية الحكومية 2021-2023 بالشراكة مع القطاع الخاص، في ظل مخرجات الاجتماع التنسيقي مع المؤسسات التمويلية وصناديق التمويل الدولية متعددة الأطراف الذي عقد أمس في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمشاركة 11 مؤسسة تمويلية دولية.

وأكد المهندس النجار في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن برنامج تنفيذ المشروع يحرز تقدما كبيرا جدا فيما يتعلق باستكمال الإجراءات الفنية وتجهيز طرح العطاء، متوقعا إصدار جميع الوثائق بوضعها النهائي للائتلافات المؤهلة منتصف الشهر القادم.

وبين أن الائتلافات ستقدم عروضها في شهر آب المقبل، ليتم بعد ذلك اختيار الائتلاف المفضل قبل نهاية العام الحالي، لتنطلق بعدها عملية التفاوض والغلق المالي.

وأوضح المهندس النجار، أن الاجتماع التنسيقي كان مثمرا وبناء، حيث أبدت المؤسسات المشاركة كل الاستعداد لتوفير جميع أشكال الدعم وبطرق مختلفة لتمكين الأردن من تنفيذ هذا المشروع الوطني الذي سيؤمن 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا لجميع محافظات المملكة، والتحول إلى التزويد المستمر على مدار الساعة يوميا.

وأشار إلى أن جهات عربية ويابانية وكورية وألمانية وفرنسية وأميركية ودول أخرى، شاركت في الاجتماع من خلال مؤسسات مالية مانحة مثل بنك الاستثمار الإسلامي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك الإعمار الألماني، ومؤسسة التمويل للتنمية الأميركية، والبنك الأوروبي للتنمية والإعمار، ووكالة التنمية الفرنسية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الألماني للتعاون الدولي، ومؤسسات أخرى.

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