نصر الله: اسرائيل في حالة إنحدار وعلى طريق الزوال والمسألة مسألة وقت ليس أكثر ، بشهادة قادتها وكبار المنظّرين لديها
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جرينتش+2 05:35
بينيت يعلن من البحرين قرب تشكيل حلف إقليمي يضم الدول العربية المعتدلة واسرائيل للوقوف في وجه ايران وحلفائها
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