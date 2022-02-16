نصر الله: اسرائيل في حالة إنحدار وعلى طريق الزوال والمسألة مسألة وقت ليس أكثر ، بشهادة قادتها وكبار المنظّرين لديها
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ارتفاع .. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 31 وفاة و17322 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13585 والإصابات 1,526,272
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